Αφροδίτη Μάνου: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη»
Μετά το σάλο που προκάλεσε η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη η ίδια επανήλθε με νέα ανάρτηση.
“Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία.” Έγραψε μεταξύ άλλων.
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