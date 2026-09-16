Αφροδίτη Μάνου: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη»

Μετά το σάλο που προκάλεσε η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη η ίδια επανήλθε με νέα ανάρτηση.

“Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία.” Έγραψε μεταξύ άλλων.