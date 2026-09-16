Νίκος Αλιάγας και Ντίνα Νικολάου συναντήθηκαν στο Παρίσι

Μια ξεχωριστή εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Ελληνική Πρεσβευτική Κατοικία στο Παρίσι. Τη διοργάνωση είχε το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Ελλάδα, η γαστρονομία και οι δεσμοί με τη Γαλλία.

Η ξεχωριστή συνάντηση

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς, ήταν η συνάντηση του Νίκου Αλιάγα με τη σεφ Ντίνα Νικολάου. Οι δύο τους διατηρούν ισχυρούς δεσμούς τόσο με την Ελλάδα όσο και με τη Γαλλία. Ο καθένας, μέσα από τον δικό του χώρο, συμβάλλει στην προβολή της ελληνικής παρουσίας στη Γαλλία.

Η συνάντησή τους, έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της βραδιάς.

Ελληνικές γεύσεις και κρασιά

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ελληνικές γεύσεις και κρασιά από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ελληνική γαστρονομία, μέσα από προϊόντα και γεύσεις που ανέδειξαν διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Η γαστρονομία και η φιλοξενία, αποτέλεσαν βασικά στοιχεία της βραδιάς και συνδέθηκαν με την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη Γαλλία.

Η εκδήλωση στην Ελληνική Πρεσβευτική Κατοικία στο Παρίσι, έφερε έτσι στο ίδιο τραπέζι, πρόσωπα με ισχυρούς δεσμούς με τις δύο χώρες, αλλά και στοιχεία της Ελλάδας που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παρουσίας της στη Γαλλία.