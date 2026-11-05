Χαλκίδα: Σύλληψη για 13 κλοπές και 2 απόπειρες σε καταστήματα

Στη σύλληψη ενός άνδρα για 13 κλοπές και δύο απόπειρες κλοπών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας προχώρησε η Αστυνομία.

Οι πράξεις διαπράχθηκαν από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2026, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τα 1.680 ευρώ. Παράλληλα, οι ζημιές που προκλήθηκαν στα καταστήματα υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1.400 ευρώ.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, στο πλαίσιο ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας για την αντιμετώπιση των αυξημένων περιστατικών κλοπών και διαρρήξεων.

Ο ανδρας ταυτοποιήθηκε έπειτα από αστυνομική έρευνα και συνελήφθη στις 3 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνήθιζε να παραβιάζει τις πόρτες των καταστημάτων για να εισέρχεται στο εσωτερικό τους και να αφαιρεί χρήματα και αντικείμενα.

Πώς δρούσε και πώς προσπάθησε να διαφύγει

Για τις μετακινήσεις του προς τα καταστήματα, αλλά και για τη διαφυγή του μετά τις κλοπές, χρησιμοποιούσε ένα ποδήλατο.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, κινούνταν με το ποδήλατο όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών. Τότε το εγκατέλειψε και προσπάθησε να ξεφύγει τρέχοντας. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν σε κοντινή απόσταση.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 101,20 ευρώ, τα ρούχα που φορούσε κατά τη διάπραξη ορισμένων από τις κλοπές, καθώς και το ποδήλατο που χρησιμοποιούσε.