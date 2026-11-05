Νέα Χαλκηδόνα: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Περισσότερα από 5 κιλά κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, γνωστής ως «σίσα», καθώς και 32.195 ευρώ εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί στη Νέα Χαλκηδόνα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 50 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών. Οι συλλήψεις έγιναν το απόγευμα και το βράδυ της 3ης Νοεμβρίου, έπειτα από επιχείρηση της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών.

Οι αστυνομικοί είχαν αξιοποιήσει πληροφορίες για αλλοδαπούς που φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο της έρευνας εντόπισαν τους δύο άνδρες τη στιγμή που ο 33χρονος παρέδιδε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στον 50χρονο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριο χώρο στη Νέα Χαλκηδόνα. Ο 50χρονος επιχείρησε να παραλάβει τη μεγάλη ποσότητα μεθαμφεταμίνης από τον 33χρονο, χωρίς να γνωρίζει ότι οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. επενέβησαν, κατέσχεσαν τα ναρκωτικά και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους.

Τι κατασχέθηκε από τις έρευνες

Κατά την ακινητοποίηση των δύο συλληφθέντων, αλλά και στις έρευνες που ακολούθησαν σε δύο κατοικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

5 κιλά και 383 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης («σίσα»)

5 κιλά και 383 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης («σίσα») 32.195 ευρώ σε μετρητά

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Ένα αυτοκίνητο και ένα φορτηγό, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών

Δύο κινητά τηλέφωνα

Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.