Κλειστός παρέμεινε σήμερα ο Εθνικός Κήπος λόγω συλλαλητηρίου

Ο Εθνικός Κήπος παρέμεινε κλειστός σήμερα, λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Την απόφαση έλαβε ο Δήμος Αθηναίων, έπειτα από εντολή της αστυνομίας.

Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τις πρωινές ώρες και διατηρήθηκε μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμματισμένες κινητοποιήσεις.

Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Οι κινητοποιήσεις αυτές οδήγησαν στην απόφαση για την προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στον Εθνικό Κήπο.