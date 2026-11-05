Θεσσαλονίκη: Καθηγητής στο αυτόφωρο μετά από καταγγελία 16χρονης για χαστούκι

Στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε 58χρονος καθηγητής, μετά τη σύλληψή του για περιστατικό που καταγγέλθηκε σε σχολικό συγκρότημα.

Την καταγγελία έκανε 16χρονη μαθήτρια, η οποία υποστήριξε ότι ο εκπαιδευτικός τη χαστούκισε, έπειτα από έντονη λογομαχία που είχαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, ο 58χρονος γυμναστής τής απηύθυνε μια ερώτηση, την οποία εκείνη εξέλαβε ως υποτιμητική.

Ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία, κατά την καταγγελία, κατέληξε σε χειροδικία.

Σε βάρος του εκπαιδευτικού ασκήθηκε ποινική δίωξη, για εξύβριση με λόγο και έργο σε βάρος ανηλίκου.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες. Μετά την αναβολή, ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος.