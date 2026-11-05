83χρονος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της εθνικής οδού

Τρόμο έζησαν οδηγοί στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος των Θερμοπυλών Φθιώτιδας, το βράδυ της Τρίτης, όταν είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται για αρκετά χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο τιμόνι βρισκόταν ένας 83χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., όταν ο ηλικιωμένος εισήλθε στον δρόμο από τον παράδρομο, στο ύψος των Θερμοπυλών και συγκεκριμένα στο 203ο χιλιόμετρο. Αντί να ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση, βρέθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, κινούμενος όμως προς την Αθήνα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-LamiaReport.gr

Οι οδηγοί που έρχονταν από την αντίθετη κατεύθυνση είδαν ξαφνικά τα φώτα του αυτοκινήτου να κατευθύνονται κατά πάνω τους. Έντρομοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση μέσω του αριθμού 100, περιγράφοντας την επικίνδυνη πορεία του οχήματος.

Η πορεία του 83χρονου έφτασε μέχρι τα διόδια της Αγίας Τριάδας, στο 195ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού. Εκεί, ο ηλικιωμένος φαίνεται πως αντιλήφθηκε ότι κινείται ανάποδα και επιχείρησε να κάνει επιτόπια αναστροφή πάνω στο οδόστρωμα.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Πλήρωμα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας που βρισκόταν στην περιοχή κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο πριν σημειωθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα. Στο σημείο έφτασε και περιπολικό του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Κατά τον έλεγχο αλκοολομέτρησης που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 83χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η μέτρηση έδειξε 0,58 mg/l, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε από το σημείο με τη βοήθεια οδικής βοήθειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με προφορική εντολή της εισαγγελέως υπηρεσίας Πρωτοδικών Λαμίας, ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.