Οι δύο Έλληνες που δημιούργησαν το Stride για να ταξιδεύουμε μαζί και να μοιραζόμαστε τα έξοδα

Ο Βαγγέλης Αθανασίου (αριστερά) και ο Μάνος Τσατσαρωνάκης (δεξιά), οι δύο δημιουργοί της ελληνικής εφαρμογής συνεπιβατισμού Stride

Ο Βαγγέλης Αθανασίου (αριστερά) και ο Μάνος Τσατσαρωνάκης (δεξιά), οι δύο δημιουργοί της ελληνικής εφαρμογής συνεπιβατισμού Stride

Πόσες φορές ταξιδεύουμε μόνοι στο αυτοκίνητό μας, έχοντας τρεις ή τέσσερις άδειες θέσεις, την ώρα που άλλοι άνθρωποι αναζητούν έναν οικονομικό τρόπο για να φτάσουν στον ίδιο προορισμό;

Αυτή την απλή σκέψη μετέτρεψαν σε μια καινοτόμα εφαρμογή δύο νέοι Έλληνες προγραμματιστές, ο Βαγγέλης Αθανασίου και ο Μάνος Τσατσαρωνάκης, δημιουργώντας το Stride, μια πλατφόρμα συνεπιβατισμού που φέρνει κοντά οδηγούς και επιβάτες, με στόχο φθηνότερες μετακινήσεις, λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Χρειάστηκαν περίπου τρία χρόνια προσωπικής δουλειάς, επιμονής και θυσιών για να κάνουν την ιδέα τους πραγματικότητα, χωρίς εξωτερική χρηματοδότηση.

Ο Βαγγέλης Αθανασίου μιλά στον ALPHA για την προσωπική ιστορία που τον ενέπνευσε, εξηγεί πώς λειτουργεί το Stride, πόσα χρήματα μπορεί να εξοικονομήσει ένας ταξιδιώτης και ποιο είναι το μεγάλο τους όνειρο.

Βαγγέλη, ζεις στην Αθήνα και εργάζεσαι ως developer για Android και iPhone. Πώς ξεκίνησε η δική σου διαδρομή στον χώρο της τεχνολογίας και τι σε οδήγησε να δημιουργήσεις το Stride μαζί με τον συνεργάτη σου, τον Μάνο;

Όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν 6 χρονών και οι γονείς μου έφεραν στο σπίτι τον πρώτο μου υπολογιστή. Από εκείνη τη μέρα δεν ξεκολλούσα από μπροστά του, και αυτό με οδήγησε αργότερα στη Σχολή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκεί, σε ένα μάθημα προγραμματισμού για Android και iPhone, είδα για πρώτη φορά κάτι δικό μου να τρέχει σε ένα κινητό και είπα «αυτό θέλω να κάνω».

Αφότου αποφοίτησα και έπιασα την πρώτη μου δουλειά, γνώρισα τον Μάνο. Πολύ γρήγορα αρχίσαμε να λέμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι δικό μας, κάτι που θα βοηθάει πραγματικά τον κόσμο στην καθημερινότητά του. Έτσι γεννήθηκε το Stride!

Ποια ανάγκη θέλατε να καλύψετε με το Stride; Υπήρξε μια συγκεκριμένη στιγμή ή μια δική σου εμπειρία που σε έκανε να σκεφτείς ότι άνθρωποι που πηγαίνουν στον ίδιο προορισμό θα μπορούσαν να μοιράζονται το ταξίδι και τα έξοδα;

Όταν ήμουν φοιτητής στην Πάτρα, με περιορισμένα χρήματα, όπως οι περισσότεροι φοιτητές, πάντα αναρωτιόμουν αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να γυρίζω στην Εύβοια, από όπου κατάγομαι, χωρίς να δίνω τόσα χρήματα.

Η απάντηση ήρθε τυχαία, όταν είδα την ανάρτηση μιας γειτόνισσάς μου που ρωτούσε το απλό: «Πάει κανένας προς Τρίπολη το Σάββατο; Θα έχω και ένα σκυλάκι μαζί μου».

Η ανάρτηση αυτή μου κίνησε φοβερά την περιέργεια και άρχισα να ψάχνω. Έτσι έμαθα τι είναι ο συνεπιβατισμός και πώς λειτουργεί, και κατάλαβα ότι είναι κάτι που γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό και ότι ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα σαν φοιτητής.

Όταν τελείωσα τις σπουδές μου και μετακόμισα στην Αθήνα, το κυκλοφοριακό, τα μποτιλιαρίσματα και οι ακριβές τιμές δεν άργησαν να με κάνουν να το ξανασκεφτώ. Τότε μου μπήκε για τα καλά το μικρόβιο: ήθελα να κάνω την καθημερινότητά μας καλύτερη μέσα από τον συνεπιβατισμό. Εκείνη την περίοδο γνώρισα και τον Μάνο και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το Stride.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: κάποιος οδηγός ανεβάζει ότι θα πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τι βήματα ακολουθεί για να βρει συνεπιβάτες και πώς γίνεται το ταίριασμα με όσους ψάχνουν την ίδια διαδρομή;

Η διαδικασία της δημιουργίας διαδρομής δεν παίρνει πάνω από 5 λεπτά και αποτελείται από λίγα και ξεκάθαρα βήματα.

Αρχικά, ο οδηγός, την πρώτη φορά, καλείται να προσθέσει στην εφαρμογή το όχημά του, διαλέγοντας το χρώμα, τη μάρκα, το μοντέλο, τη χρονολογία και δηλώνοντας την πινακίδα. Η πινακίδα δεν είναι ορατή σε όλους, παρά μόνο στα άτομα που θα κλείσουν θέση στη διαδρομή του.

Αφού προσθέσει το όχημα, δηλώνει την αφετηρία, τον προορισμό, τυχόν ενδιάμεσες στάσεις, ποια διαδρομή θα ακολουθήσει, πόσες θέσεις θα προσφέρει, το ποσό της συμμετοχής στα έξοδα, καθώς και κάποιες προτιμήσεις, όπως το αν επιτρέπεται το κάπνισμα, η μουσική και αν του αρέσει η ομιλία. Μπορεί επίσης να γράψει και ένα μήνυμα για τους επιβάτες, όπως για παράδειγμα κάποιο σημείο συνάντησης.

Στη συνέχεια απλά πατάει «Δημοσίευση διαδρομής» και είναι έτοιμος!

Από την άλλη, ο επιβάτης αναζητά τη διαδρομή που θέλει από την αρχική σελίδα ή βλέπει όλες τις διαθέσιμες διαδρομές. Αν βρει κάποια που τον καλύπτει, στέλνει αίτημα στον οδηγό, συνεννοούνται μέσω του chat της εφαρμογής για τις λεπτομέρειες και, αν τα βρουν, ο οδηγός τον αποδέχεται.

Αν κάτι αλλάξει, η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί και από τις δύο πλευρές. Αν πάλι δεν βρει κάποια διαδρομή που να τον καλύπτει, μπορεί να ενεργοποιήσει μια ειδοποίηση και η εφαρμογή θα τον ενημερώσει μόλις δημοσιευτεί κάποια που ταιριάζει.

Τι χρειάζεται για να χρησιμοποιήσει κάποιος την εφαρμογή; Πρέπει να εγγραφεί και τι στοιχεία ή πιστοποιήσεις ζητούνται από οδηγούς και επιβάτες πριν κανονίσουν μια διαδρομή;

Για να δει κάποιος τι διαδρομές υπάρχουν δεν χρειάζεται καν λογαριασμό, αφού μπορεί απλά να κατεβάσει την εφαρμογή και να ψάξει.

Όταν όμως θελήσει να κλείσει θέση ή να δημοσιεύσει διαδρομή, τότε χρειάζεται να εγγραφεί. Η εγγραφή παίρνει λιγότερο από 3 λεπτά: βάζει τον αριθμό του κινητού του, λαμβάνει έναν κωδικό με SMS και στη συνέχεια συμπληρώνει το όνομα, το επώνυμο, το email, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο του.

Η μόνη προϋπόθεση είναι να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Ο ίδιος λογαριασμός χρησιμοποιείται και για τους δύο ρόλους, οπότε κάποιος μπορεί τη μία μέρα να είναι επιβάτης και την επόμενη οδηγός.

Ο οδηγός προσθέτει και το όχημά του, ενώ αποδεχόμενος τους όρους χρήσης δηλώνει ότι έχει ισχύουσα άδεια οδήγησης, ασφάλεια και ΚΤΕΟ.

Επειδή όμως ξέρουμε ότι το πρώτο που σκέφτεται κανείς είναι «ποιος θα είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα ταξιδέψω;», δώσαμε μεγάλη σημασία στην επαλήθευση ταυτότητας.

Οδηγοί και επιβάτες μπορούν να την ολοκληρώσουν μέσα από την εφαρμογή, μέσω εξειδικευμένου παρόχου, σε λίγα βήματα. Σκανάρουν το έγγραφο ταυτοποίησής τους και βγάζουν μια selfie.

Στη συνέχεια ελέγχεται ότι το πρόσωπο στη selfie είναι το ίδιο με αυτό του εγγράφου και ότι πρόκειται για πραγματικό άνθρωπο μπροστά στην κάμερα, ενώ τα στοιχεία του εγγράφου διασταυρώνονται με αυτά του προφίλ που είχε δηλώσει κατά την εγγραφή του.

Αν η επαλήθευση εγκριθεί, εμφανίζεται ένα μπλε τικ στο προφίλ του χρήστη, αλλά και στις διαδρομές του, ώστε να το βλέπεις πριν καν στείλεις αίτημα.

Η επαλήθευση είναι προαιρετική, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι κάνει τεράστια διαφορά, και γι’ αυτό την προτείνουμε σε όλους!

Πώς καθορίζεται το ποσό που πληρώνει ο επιβάτης; Τι μπορεί να εξοικονομήσει σε σχέση με το να ταξίδευε μόνος του ο οδηγός ή με το να επέλεγε ένα άλλο μέσο μεταφοράς;

Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συνεπιβατισμός δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά στην κάλυψη μέρους του κόστους μιας διαδρομής που ο οδηγός θα έκανε έτσι κι αλλιώς.

Το ποσό το ορίζει ο οδηγός όταν δημοσιεύει τη διαδρομή, χωρίς όμως να χρειάζεται να το υπολογίσει μόνος του. Η εφαρμογή του προτείνει ένα ποσό ανά θέση, με βάση την απόσταση, τον τύπο καυσίμου του οχήματός του και τα διόδια, μοιρασμένα σε όλους όσοι θα είναι στο αυτοκίνητο, μαζί και τον ίδιο.

Αν θέλει μπορεί να το αλλάξει, υπάρχει όμως ένα ανώτατο όριο που δεν μπορεί να ξεπεράσει, ώστε το ποσό να παραμένει στα πλαίσια του συνεπιβατισμού.

Ας πάρουμε το παράδειγμα της διαδρομής Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Ένας οδηγός που ταξιδεύει μόνος του θα δώσει πάνω από 100 ευρώ σε βενζίνη και διόδια. Αν πάρει μαζί του τρεις συνεπιβάτες, τα έξοδα μοιράζονται και στα τέσσερα άτομα, οπότε ο καθένας, μαζί και ο οδηγός, πληρώνει κάτι λιγότερο από 30 ευρώ.

Ο οδηγός δηλαδή γλιτώνει τα τρία τέταρτα των εξόδων του, ενώ ο επιβάτης πληρώνει περίπου τα μισά από ένα εισιτήριο ΚΤΕΛ, που κοστίζει γύρω στα 50 ευρώ.

Φυσικά το ποσό αλλάζει ανάλογα με το όχημα, τη διαδρομή και το πόσα άτομα θα μοιραστούν τα έξοδα. Όσο περισσότεροι είναι στο αυτοκίνητο, τόσο λιγότερα πληρώνει ο καθένας.

Και για να είμαι ειλικρινής, όταν ήμουν φοιτητής στην Πάτρα, αυτή η διαφορά θα μου έφτανε για να ταξιδεύω πολύ πιο συχνά στο σπίτι μου!

Υπάρχει όμως και το όφελος για το περιβάλλον. Όσο περισσότερες θέσεις γεμίζουν σε αυτοκίνητα που θα έκαναν έτσι κι αλλιώς τη διαδρομή, τόσο λιγότερα αυτοκίνητα χρειάζεται να βγουν στον δρόμο, και αυτό σημαίνει λιγότερη κίνηση και λιγότερους ρύπους.

Στο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, κάθε επιβάτης που μοιράζεται μια διαδρομή αντί να πάρει το δικό του αυτοκίνητο γλιτώνει, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, περίπου 80 κιλά CO₂, και αυτή την εκτίμηση τη δείχνουμε μέσα στην εφαρμογή για κάθε διαδρομή.

Η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν και το ποσό που συμφωνείται πηγαίνει στον οδηγό χωρίς προμήθεια του Stride. Πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη και πώς σκοπεύετε να στηρίξετε την εφαρμογή και την εξέλιξή της;

Στην πράξη είναι πολύ απλό, γιατί τα χρήματα δεν περνούν καθόλου από εμάς.

Η εφαρμογή είναι δωρεάν και για τους οδηγούς και για τους επιβάτες, και το ποσό που βλέπει ο επιβάτης στη διαδρομή είναι αυτό που θα δώσει στον οδηγό, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Η πληρωμή γίνεται απευθείας μεταξύ τους και συνεννοούνται οι ίδιοι για το αν θα γίνει με μετρητά ή με κάποιον άλλο τρόπο.

Όσον αφορά το πώς στηρίζουμε την εφαρμογή, αυτή τη στιγμή το Stride βασίζεται στα δικά μας χρήματα και στον δικό μας χρόνο, μιας και τα πάντα τα έχουμε χτίσει εμείς οι δύο με τον Μάνο.

Δεν σχεδιάζουμε να βάλουμε προμήθεια ανά διαδρομή, γιατί ο συνεπιβατισμός είναι μοίρασμα εξόδων και θέλουμε να παραμείνει έτσι.

Στο μέλλον θα αναζητήσουμε τρόπους βιωσιμότητας που δεν θα επιβαρύνουν τη διαδρομή. Προς το παρόν όμως, η προτεραιότητά μας είναι να μεγαλώσει η κοινότητα και να γίνει το Stride όσο πιο χρήσιμο γίνεται για όσους το χρησιμοποιούν!

Η ασφάλεια είναι βασική προϋπόθεση όταν ταξιδεύεις με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Τι δικλίδες έχετε προβλέψει, όπως επαλήθευση κινητού, αξιολογήσεις ή δυνατότητα αναφοράς, και πώς λειτουργούν οι διαδρομές αποκλειστικά για γυναίκες;

Η ασφάλεια είναι από τα πρώτα πράγματα που σκεφτήκαμε όταν ξεκινήσαμε το Stride, γι’ αυτό και έχουμε βάλει δικλίδες σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Αρχικά, όλοι οι χρήστες επαληθεύουν το κινητό τους πριν κλείσουν ή δημοσιεύσουν μια διαδρομή, ενώ μπορούν να επαληθεύσουν και την ταυτότητά τους και να αποκτήσουν το μπλε τικ.

Στη συνέχεια, κάθε χρήστης έχει το δικό του προφίλ, και μετά από κάθε διαδρομή οδηγός και επιβάτες αξιολογούν ο ένας τον άλλον. Έτσι, πριν ταξιδέψει κάποιος με έναν άλλον χρήστη, μπορεί να δει το ιστορικό του και τι λένε για εκείνον όσοι έχουν ήδη ταξιδέψει μαζί του.

Επίσης, καμία κράτηση δεν γίνεται αυτόματα. Ο οδηγός βλέπει ποιος στέλνει το αίτημα, μπορούν να μιλήσουν μέσω του chat της εφαρμογής και μόνο αν τα βρουν αποδέχεται τον επιβάτη.

Τέλος, αν ένας χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα με κάποιον άλλον, μπορεί να τον αναφέρει ή να τον μπλοκάρει απευθείας από το προφίλ του.

Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ήταν να νιώθουν ασφαλείς οι γυναίκες που χρησιμοποιούν το Stride.

Πιστεύουμε ότι για πολλές από αυτές, η σκέψη να μπουν στο αυτοκίνητο ενός αγνώστου είναι ο βασικός λόγος που διστάζουν να δοκιμάσουν τον συνεπιβατισμό, και γι’ αυτό δημιουργήσαμε τις διαδρομές μόνο για γυναίκες.

Αυτές μπορεί να τις δημοσιεύσει μόνο μια γυναίκα οδηγός με επαληθευμένη ταυτότητα, ενεργοποιώντας τη σχετική επιλογή κατά τη δημοσίευση.

Στην αναζήτηση εμφανίζονται μόνο σε όσες έχουν δηλώσει γυναίκα στο προφίλ τους, και για να κλείσει κάποια θέση πρέπει επίσης να έχει επαληθεύσει την ταυτότητά της.

Έτσι, μια φοιτήτρια που γυρίζει σπίτι της το Σαββατοκύριακο ή μια γυναίκα που πρέπει να κάνει μόνη της ένα μεγάλο ταξίδι, έχει την επιλογή να μοιραστεί τη διαδρομή και τα έξοδα με άλλες γυναίκες και να νιώθει πιο ασφαλής.

Φυσικά, κανένα σύστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια, και γι’ αυτό λέμε πάντα στον κόσμο να χρησιμοποιεί και την κρίση του.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να δίνουμε σε όλους όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία, ώστε να ξέρουν με ποιον θα ταξιδέψουν!

Το Stride λειτουργεί εδώ και λίγους μήνες. Τι ανταπόκριση έχετε δει μέχρι σήμερα; Πόσες διαδρομές έχουν αναρτηθεί και τι σας έχουν δείξει τα πρώτα επιτυχημένα ταιριάσματα;

Το Stride κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και μέχρι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 2.000 λήψεις και τους 750 χρήστες, ενώ έχουν ανέβει περισσότερες από 170 διαδρομές.

Μπορεί να μην ακούγονται τεράστια νούμερα, όμως για μια καινούρια εφαρμογή, σε μια χώρα όπου ο συνεπιβατισμός δεν είναι ακόμα διαδεδομένος, μας δείχνουν ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον.

Αυτό που μας έχουν δείξει τα πρώτα ταιριάσματα είναι ότι η ιδέα δουλεύει στην πράξη και ότι άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μπορούν να μοιραστούν μια διαδρομή και τα έξοδά της.

Πολλοί χρήστες μάς έχουν προσεγγίσει και μας έχουν δώσει πολύ θετικό feedback, τόσο για την ίδια την εφαρμογή όσο και για τις δικλίδες ασφαλείας που έχουμε βάλει.

Ό,τι μας λένε το παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί οι χρήστες μας είναι πάντα στο επίκεντρο όλων όσων φτιάχνουμε.

Φυσικά ξέρουμε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Μια τέτοια εφαρμογή γίνεται πιο χρήσιμη όσο περισσότεροι τη χρησιμοποιούν, γιατί περισσότεροι οδηγοί σημαίνουν περισσότερες διαδρομές για τους επιβάτες, και περισσότεροι επιβάτες δίνουν στους οδηγούς λόγο να ανεβάζουν τις διαδρομές τους.

Το κρίσιμο για εμάς τώρα είναι να μεγαλώσει αυτή η κοινότητα, και κάθε διαδρομή που γίνεται μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά!

Εμπνευστήκατε από αντίστοιχες εφαρμογές του εξωτερικού; Πώς βλέπεις την κουλτούρα του συνεπιβατισμού στην Ελλάδα και τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να εμπιστευτούν περισσότεροι άνθρωποι αυτή την ιδέα;

Όταν έψαξα τι είναι ο συνεπιβατισμός, είδα ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης γίνεται εδώ και χρόνια. Σίγουρα λοιπόν εμπνευστήκαμε από το ότι εφαρμογές συνεπιβατισμού χρησιμοποιούνται πολύ στο εξωτερικό.

Το Stride όμως το φτιάξαμε από την αρχή με γνώμονα την ελληνική κουλτούρα και πραγματικότητα, δηλαδή τον τρόπο που μετακινούμαστε εδώ, τις διαδρομές που κάνουμε και τα διόδια που πληρώνουμε.

Στην Ελλάδα η κουλτούρα του συνεπιβατισμού υπάρχει ήδη, απλά δεν τη λέμε έτσι. Φοιτητές μοιράζονται το αυτοκίνητο για να γυρίσουν στο πατρικό τους, παρέες

ρέες κανονίζουν ποιος θα οδηγήσει, και στα social media βλέπεις συνεχώς αναρτήσεις όπως αυτή της γειτόνισσάς μου: «Πάει κανένας προς Τρίπολη το Σάββατο;».

Η διάθεση λοιπόν υπάρχει. Αυτό που έλειπε ήταν ένα μέρος όπου όλα αυτά θα γίνονται πιο εύκολα και πιο οργανωμένα.

Το δύσκολο είναι να μπεις στο αυτοκίνητο ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζεις, και αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα.

Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χτίζεται με επαληθευμένα προφίλ και αληθινές αξιολογήσεις, αλλά κυρίως όταν ακούς από έναν φίλο σου ότι το δοκίμασε και πήγε πολύ καλά.

Όσο περισσότεροι το δοκιμάζουν, τόσο πιο φυσιολογικό θα γίνεται, και πιστεύω πως σε λίγα χρόνια θα μας φαίνεται παράξενο που κάποτε ταξιδεύαμε με τρεις άδειες θέσεις στο αυτοκίνητο!

Από την Αθήνα, όπου ζεις, μέχρι τη δημιουργία μιας εφαρμογής που φέρνει κοντά ανθρώπους σε όλη τη χώρα: τι ήταν το πιο απαιτητικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας και ποιο είναι το επόμενο βήμα που ονειρεύεσαι για το Stride;

Με τον Μάνο δουλεύουμε την εφαρμογή περίπου 3 χρόνια, θυσιάζοντας τον προσωπικό μας χρόνο και κάνοντας την υλοποίηση παράλληλα με τις δουλειές που έχουμε και οι δύο.

Όλο αυτό το διάστημα δεν ξέραμε αν αυτό που φτιάχνουμε θα έχει απήχηση στον κόσμο ή ακόμα και αν τελικά θα καταφέρουμε να το βγάλουμε στην αγορά.

Το πιο απαιτητικό λοιπόν δεν ήταν κάποιο τεχνικό κομμάτι, αλλά το να συνεχίζεις να πιστεύεις στον στόχο και να μην τα παρατάς, ακόμα και τις μέρες που γυρνάς κουρασμένος από τη δουλειά και ξέρεις ότι πρέπει να ανοίξεις ξανά τον υπολογιστή.

Αυτό που ονειρεύομαι για το Stride είναι να μπει στην καθημερινότητα και στη ζωή των Ελλήνων, ώστε να μην το σκεφτόμαστε μόνο για ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά και για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Φαντάζομαι μια Ελλάδα με λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, λιγότερο μποτιλιάρισμα και περισσότερα χρήματα στην τσέπη του καθενός, όπου το να μοιράζεσαι τη διαδρομή σου θα είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό.

Αν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε κάνει τη ζωή όλων μας λίγο καλύτερη, και τότε θα ξέρουμε ότι όλος αυτός ο χρόνος και ο κόπος άξιζε!

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή: www.stride.gr/el