Λάρισα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο

Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε η σύγκρουση ΙΧ αυτοκινήτου με αστικό λεωφορείο, που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα.

Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Ιωαννίνων, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το αστικό λεωφορείο.

Μετά το ατύχημα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, έπειτα από κλήση του οδηγού του λεωφορείου.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να εξεταστεί και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η μεταφορά του έγινε προληπτικά.

Σοβαρές ζημιές στα δύο οχήματα

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο ΙΧ αυτοκίνητο όσο και στο αστικό λεωφορείο.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση. Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία Λάρισας.