Χαλάνδρι: Φορτηγό «χτύπησε» σε δέντρο – Κλειστή η Παπανικολή
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν φορτηγό «χτύπησε» σε δέντρο στο Χαλάνδρι, στο ύψος της οδού Αριστοφάνους.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο Χαλάνδρι με αποτέλεσμα να προκληθεί κίνηση επί της Παπανικολή.
Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της ΕΛΑΣ για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να πάρουν κατάθεση από τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος παράλληλα υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ.
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