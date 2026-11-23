Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν φορτηγό «χτύπησε» σε δέντρο στο Χαλάνδρι, στο ύψος της οδού Αριστοφάνους.

INTIME

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Χαλάνδρι με αποτέλεσμα να προκληθεί κίνηση επί της Παπανικολή.

INTIME

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά της ΕΛΑΣ για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να πάρουν κατάθεση από τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος παράλληλα υποβλήθηκε και σε αλκοτέστ.