Θύμα άγριας επίθεσης από ομάδα νεαρών έπεσε ένας 17χρονος μαθητής της Γ’ Λυκείου το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή του Γουδή.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Αγίου Θωμά, όπου ο 17χρονος βρισκόταν μαζί με τη φίλη του. Εκεί τους προσέγγισαν περίπου έξι άτομα, τα οποία αρχικά τους απείλησαν και στη συνέχεια επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές στον ανήλικο. Οι δράστες τού αφαίρεσαν τα χρήματα που είχε επάνω του και τράπηκαν σε φυγή, πετώντας ωστόσο τα μετρητά στον χώρο της επίθεσης.

Ο 17χρονος διακομίστηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπέστη κάταγμα στη ρινική χώρα, καθώς και κακώσεις στα πλευρά και την περιοχή των ματιών.

Έπειτα από άμεσες αναζητήσεις των αστυνομικών αρχών, το απόγευμα της Κυριακής (22/11) εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τέσσερις εμπλεκόμενοι: ένας 13χρονος, δύο 17χρονοι και ένας 26χρονος. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συμμετοχή σε συμμορία και απόπειρα κλοπής.