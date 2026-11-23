Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας, με θύμα μια 34χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον 33χρονο σύντροφό της μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, επιτέθηκε στη σύντροφό του και την χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, προκαλώντας της τραυματισμούς.

Η αναστάτωση και οι φωνές, που ακούστηκαν από το σπίτι, κινητοποίησαν τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο και, παρά την αντίσταση, που φέρεται να προέβαλε ο 33χρονος, κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Η 33χρονη μεταφέρθηκε με το περιπολικό στο νοσοκομείο του Πύργου, καθώς έφερε τραύματα από τα χτυπήματα.

Κατα την σύλληψη του 33χρονου, διαπιστώθηκε πως είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας