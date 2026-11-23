Ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ πραγματοποιεί εμφανίσεις με τη Ρία Ελληνίδου, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση, η οποία διήρκεσε 11 χρόνια.

Η Ρία Ελληνίδου είχε ήδη γνωστοποιήσει τη μουσική συνύπαρξή τους μέσω Instagram, πριν από την πρεμιέρα της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Κέντρο Αθηνών. Σε story που ανάρτησε, πόζαρε μαζί με τον Κάρλος Πέρεζ και έγραψε: «Στο λίγο που σε ξέρω…».

Στιγμιότυπο απ'το story που ανέβασε η τραγουδίστρια ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-INSTAGRAM-ria_ellinidou

Τον Απρίλιο, ο Κάρλος Πέρεζ είχε ανακοινώσει μέσω ανάρτησής του ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του με την Άννα Βίσση, έπειτα από 11 χρόνια. Στο μήνυμά του είχε ευχαριστήσει το κοινό για την αγάπη που έλαβε, ενώ αναφέρθηκε στη θέση που είχε για εκείνον η παρουσία του στη σκηνή δίπλα στην τραγουδίστρια.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – carlos_e_perez_