Ατύχημα σημειώθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, όταν πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού αποκολλήθηκε από την οροφή και έπεσε πάνω σε δύο μαθητές ηλικίας 16 ετών. Και οι δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο ένας μαθητής υπέστη εκδορές στον λαιμό και προς την πλάτη, ενώ ο συμμαθητής του τραυματίστηκε στο μάτι, με αποτέλεσμα να σκιστεί το βλέφαρό του.

Το περιστατικό περιέγραψε ο πατέρας του ενός παιδιού, ο οποίος αναφέρθηκε και στις συνθήκες συντήρησης του σχολικού κτιρίου.

Η μαρτυρία του πατέρα για τη συντήρηση του σχολείου

Όπως ανέφερε, το κάλυμμα του φωτιστικού έπεσε ξαφνικά πάνω στα δύο παιδιά. Παράλληλα, ευχαρίστησε τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία συνόδευσε τους μαθητές στο ΚΑΤ.

Ωστόσο, στάθηκε στο ζήτημα των τεχνικών εργασιών και της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Κτηριακά σε γενική εικόνα είμαστε καλά, αλλά οι συντηρήσεις είναι μεγάλο θέμα».

Το ατύχημα στην Πετρούπολη επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια των σχολικών υποδομών και την ανάγκη τακτικών ελέγχων, ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα περιστατικά μέσα στις σχολικές αίθουσες.