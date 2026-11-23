Στη «Super Κατερίνα» βρέθηκε η ηθοποιός Γεωργία Μεσαρίτη, η οποία πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά «Οι Κόρες της Αρετής», ενσαρκώνοντας την Άννα, τη μικρότερη κόρη της Αρετής.

Στη συνέντευξή της ηθοποιός αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη της σειράς, τα κοινά χαρακτηριστικά της με τον ρόλο που υποδύεται και τη δική της οπτική για τους υπόλοιπους χαρακτήρες της σειράς.