Σοβαρή καταγγελία για περιστατικό με χρήση αεροβόλου πιστολιού σε αγώνα βόλεϊ στο Παπαχαραλάμπειο της Ναυπάκτου διατύπωσε ο ΑΣΑ Κόροιβος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, η αρχηγός της δέχθηκε χτυπήματα από πλαστικά σφαιρίδια, τα οποία φέρεται να εκτοξεύτηκαν από την πλευρά των φιλάθλων της γηπεδούχου Ομόνοιας.

Το περιστατικό, όπως καταγγέλλει ο Κόροιβος, σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση του τρίτου σετ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για όσα περιγράφει στην ανακοίνωσή της, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στις αθλητικές διοργανώσεις.

Αναζητούνται απαντήσεις από τις κάμερες ασφαλείας

Από την πλευρά της Ομόνοιας Ναυπάκτου αναζητούνται στοιχεία για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο ενδέχεται να βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής, η αναφορά για χρήση αεροβόλου προέρχεται από την καταγγελία του Κοροίβου και δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συνθηκών του περιστατικού.

Νίκη με 3-2 για την Ομόνοια

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η Ομόνοια Ναυπάκτου πήρε τη νίκη με 3-2 σετ, έπειτα από ένα παιχνίδι με ανατροπές και έντονο ανταγωνισμό. Για τον Κόροιβο ήταν η πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Η επόμενη αναμέτρηση της ομάδας είναι απέναντι στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στις 17:00.