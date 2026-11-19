Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, όπως αναφέρει αναγνώστης στην σελίδα Halandri ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο Toyota Yaris το οποίο ήταν παρκαρισμένο κάτω από το σπίτι toy στο Χαλάνδρι στην οδό Ψαρών προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο οδηγός ή η οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει, χωρίς να αφήσει κάποιο σημείωμα ή στοιχεία επικοινωνίας.

Από το υλικό των καμερών φαίνεται ένα αυτοκίνητο, πιθανότατα μαύρο ή σκούρο Citroën C2, το οποίο μετά το συμβάν στρίβει αριστερά στην οδό Αριστείδου, προς το παρκάκι.Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου αναζητάει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με την βοήθεια των κατοίκων της περιοχής .΄΄Παρακαλώ όποιος έχει κάμερα ασφαλείας στην περιοχή ή υλικό από κάμερα αυτοκινήτου (dashcam), που μπορεί να έχει καταγράψει το περιστατικό ή τη διέλευση του συγκεκριμένου οχήματος εκείνη την ώρα, να επικοινωνήσει μαζί μου.

Δεν αναζητώ αντιπαράθεση. Θέλω απλώς να βρω τον αριθμό κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσω να αποκαταστήσω τη ζημιά στο αυτοκίνητό μου.Ξέρω ότι οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους. Όμως η υπευθυνότητα είναι υπόθεση όλων μας. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας.Κάθε πληροφορία, ακόμη και η πιο μικρή, μπορεί να βοηθήσει΄΄ αναφέρει χαρακτηριστικά .