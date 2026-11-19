Στην ταυτοποίηση ενός 19χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α., έπειτα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατέγραφε την επικίνδυνη οδήγησή του στην Αργυρούπολη.

Στο οπτικό υλικό ο νεαρός φαίνεται να κινείται στην οδό Αργυρουπόλεως με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, η οποία σε ορισμένα σημεία ξεπερνούσε τα 190 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων εντόπισαν το βίντεο και, μετά από έρευνα, κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του οδηγού.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 19χρονου για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Παράλληλα, το αυτοκίνητο που εμφανίζεται στο βίντεο εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές και κατασχέθηκε, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.