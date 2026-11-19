Στα χέρια της αστυνομία βρίσκεται από προχθες το μεσημέρι ένας 20χρονος στα Τρίκαλα.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 20χρονο στα πλαίσια επιχείρησης για δέμα που περιείχε 2.582 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για πλαστογραφία.

Ο 20χρονος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης του δέματος, το οποίο είχε αποσταλεί από περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών με προορισμό τα Τρίκαλα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά τον εντοπισμό του φορτίου από τελωνειακούς ελεγκτές και κατόπιν εισαγγελικής έγκρισης για ελεγχόμενη παράδοση.

Η κάνναβη εντοπίστηκε σε δέμα από τις ΗΠΑ

Το δέμα βρέθηκε σε αποθήκη εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και διανομής δεμάτων. Τον έλεγχο πραγματοποίησαν τελωνειακοί του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου της Β΄ Υποδιεύθυνσης του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής.

Στο εσωτερικό του υπήρχαν εννέα νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2.582 γραμμαρίων, καθώς και διάφορα είδη ρουχισμού.

Μετά τον εντοπισμό του δέματος, το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών αποφάσισε τη διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης. Η ενέργεια εγκρίθηκε από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελεγχόμενη παράδοση και σύλληψη στα Τρίκαλα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων εντόπισαν τον φερόμενο ως παραλήπτη σε σημείο της πόλης των Τρικάλων και τον συνέλαβαν.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του, στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων. Στο σημείο βρέθηκε ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας.

Στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας, όμοια με εκείνη που έφερε το πλαστό δελτίο ταυτότητας το οποίο κατασχέθηκε από την οικία του.

Τι κατασχέθηκε και η συνέχεια της υπόθεσης

Οι αρχές κατέσχεσαν το δέμα με τις ποσότητες κάνναβης και τον ρουχισμό, το πλαστό δελτίο ταυτότητας, το κινητό τηλέφωνο και τη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων