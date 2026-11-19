Εφιάλτης έχουν γίνει οι διαρρήξεις για τους κατοίκους των Γλυκών Νερών, με ένα ακόμη περιστατικό να καταγράφεται στη συνοικία Φούρεσι.

Σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου, η διάρρηξη σημειώθηκε μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά, από τις 19:20 έως τις 19:24.

Η κάτοικος που δημοσιοποίησε το περιστατικό κάνει λόγο για επαναλαμβανόμενα κρούσματα κλοπών στην περιοχή. Όπως αναφέρει, η Αστυνομία έχει ενημερωθεί εδώ και καιρό και επανειλημμένα για την κατάσταση, ενώ γνώση του προβλήματος έχει και ο Δήμος.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο τελευταίο περιστατικό φέρεται να εμπλέκονται πέντε δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο που, όπως υποστηρίζει η κάτοικος, είναι ήδη γνωστό και καταγεγραμμένο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-FACEBOOK-Γλυκά Νερά - Φούρεσι Γλυκών Νερών-Βάσω Καρβουνίδου

«Μια όμορφη συνοικία έγινε ανασφαλής τόπος»

Η κάτοικος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση που επικρατεί στο Φούρεσι, περιγράφοντας μια γειτονιά που, όπως σημειώνει, έχει χάσει την αίσθηση ασφάλειας.

Η ίδια στρέφει τα πυρά της προς όσους θεωρεί υπεύθυνους για την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι τόσο η Αστυνομία όσο και ο Δήμος έχουν ενημερωθεί πολλές φορές, χωρίς, σύμφωνα με την καταγγελία της, να έχει αλλάξει η εικόνα στην περιοχή.

Πηγή Φωτογραφιών: FACEBOOK – Γλυκά Νερά – Φούρεσι Γλυκών Νερών – Βάσω Καρβουνίδου