Η Εθνική Ελλάδος συνεχίζει την άνοδό της στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, καταλαμβάνοντας πλέον την 40ή θέση.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει συγκεντρώσει 1.502,14 βαθμούς, κερδίζοντας μία ακόμη θέση στη νεότερη αξιολόγηση.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφει σημαντική πρόοδο σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στην 46η θέση του FIFA Ranking. Μέσα στη χρονιά, η «γαλανόλευκη» βελτίωσε τη βαθμολογική της εικόνα και πλησίασε υψηλότερα επίπεδα της διεθνούς κατάταξης.

Η συμβολή του Nations League και της νίκης επί της Σερβίας

Τα αποτελέσματα της Ελλάδας στο Nations League συνέβαλαν στην ενίσχυση της θέσης της στο FIFA Ranking. Καθοριστική ήταν επίσης η νίκη με 1-0 απέναντι στη Σερβία στον Βόλο, αποτέλεσμα που πρόσθεσε βαθμούς στη συνολική συγκομιδή της Εθνικής.

Η κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης FIFA

Η Ισπανία διατηρεί την πρώτη θέση στο FIFA Ranking. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Αργεντινή, ενώ η Γαλλία συμπληρώνει την πρώτη τριάδα της παγκόσμιας κατάταξης.