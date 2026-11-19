Σοβαρές παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ιδιωτικό φαρμακείο της Αττικής, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν η διάθεση φαρμάκων, οι συνθήκες λειτουργίας του χώρου, αλλά και δραστηριότητες που φέρεται να συνδέονταν με την επιχείρηση.

Κατά τον έλεγχο, οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές διαπίστωσαν εικόνα ακαταστασίας στους χώρους του φαρμακείου. Ιδιαίτερα προβληματική ήταν η κατάσταση στο εργαστήριο, το οποίο βρέθηκε ρυπαρό, με αντικείμενα που δεν είχαν καμία σχέση με τη λειτουργία του.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν παραλείψεις στη διαχείριση φαρμάκων που είχαν λήξει ή πλησίαζαν στην ημερομηνία λήξης τους. Δεν τηρούνταν η προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφής των συγκεκριμένων σκευασμάτων στις προμηθεύτριες εταιρείες.

Ακόμη πιο σοβαρή ήταν η διαπίστωση ότι στις προθήκες και στο ψυγείο υπήρχαν φάρμακα προς πώληση χωρίς ταινία γνησιότητας ή με ημερομηνία χρήσης που είχε ήδη παρέλθει. Πρόκειται για ευρήματα που συνιστούν παραβάσεις της ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Έρευνα και για δραστηριότητα στον ίδιο χώρο

Οι ελεγκτές εξέτασαν και τη συμμετοχή του/της φαρμακοποιού σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών σωματικής ευεξίας, διαιτολογίας, προσωπικής υγιεινής και οστικής υγείας, η οποία δραστηριοποιούνταν σε γειτονικό χώρο.

Από τον έλεγχο δεν προέκυψε η απασχόληση επιστημονικού, παραϊατρικού ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, ούτε ο ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου λειτουργίας. Το συγκεκριμένο ζήτημα κρίθηκε ότι απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και διαβιβάστηκε στην αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα.

Σε ποιες υπηρεσίες διαβιβάστηκε η έκθεση

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διαβιβάστηκε στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο, προκειμένου να εξεταστούν ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες.

Ενημερώθηκαν επίσης ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο ΕΟΠΥΥ και η αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να προχωρήσουν στις ενέργειες που προβλέπονται από τις αρμοδιότητές τους.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων φορέων, οι οποίοι καλούνται να εξετάσουν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και να αποφασίσουν για τις περαιτέρω ενέργειες.