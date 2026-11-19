Σοβαρά τραυματισμένη από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο εντοπίστηκε μια γερακίνα σε χωριό της Νάξου.

Το πτηνό βρήκε μαθητής Γυμνασίου, ο οποίος ενημέρωσε τον σύλλογο προστασίας άγριας ζωής του νησιού. Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν ότι είχε δεχθεί τέσσερα σκάγια σε διαφορετικά σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, η κατάσταση της γερακίνας είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Από την εξέταση προέκυψε ότι ένα από τα σκάγια προκάλεσε συντριπτικό κάταγμα στον πήχη του φτερού της. Ένα ακόμη εντοπίστηκε στο κεφάλι, ενώ τα υπόλοιπα δύο βρίσκονταν στην κοιλιακή χώρα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση του συλλόγου προστασίας άγριας ζωής, ο οποίος εξέφρασε τη θλίψη του για τον τραυματισμό του αρπακτικού πτηνού από κυνηγετικό όπλο.

Παράλληλα, ο σύλλογος γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση. Πλέον, αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση του περιστατικού και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – Naxos island wildlife protection