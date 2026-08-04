«Ξάφριζαν»… τον βυθό

«Βαθιά» μπήκε έρευνα της ΑΑΔΕ αποκαλύπτοντας παράνομη αλιεία προστατευόμενων κοραλλιών αξίας που φτάνει μέχρι και τα 800.000.

Σκάφος αναψυχής χρησιμοποιούσε η σπείρα ως πλωτή βάση για την παράνομη αλιεία το οποίο βρισκόταν ανοιχτά της Σκοπέλου, όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ.

Οι ύποπτες κινήσεις της σπείρας

Στην αποκάλυψη της δράσης της σπείρας έφτασε η ΔΕΟΣ με τη βοήθεια ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών. Μέσω αυτών των συστημάτων οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων των οποίων η δήλωση είχε ασαφής περιγραφή. Αυτές οι κινήσεις τράβηξαν την προσοχή των ελεγκτών. Το σκάφος εντοπίστηκε ανοικτά της Σκοπέλου και ήταν μισθωμένο σε Ιταλούς για λόγους αναψυχής..Ταυτόχρονα οι παράνομες δράσεις πραγματοποιούνταν μέσω μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας.

Τα ευρήματα μέσα στο σκάφος

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλλιών που θεωρούνται προοστατευόμενο είδος, στο πλαίσιο του Δικτύου Natura 2000 και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο.

Ακόμη οι ελεγκτές βρήκαν εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής και αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης Κοραλλιών.

Η συνολική αξία των κοραλλιών φτάνει τα 800.000 ευρώ.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν πως επρόκειτο για οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα στον χρόνο.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να εντοπιστούν τυχόν άλλα μέλη ή συνεργάτες της σπείρας σε Ελλάδα και Ιταλία. Ακόμη, σε συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου από το λιμάνι της Ιταλίας γεγονός που μπορεί να οδηγήσει και στην αποκάλυψη διεθνούς κυκλώματος.