Συλλήψεις σε Δ. Αττική και Ζάκυνθο για διακίνηση ναρκωτικών

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών κατάφεραν να συλλάβουν πέντε άτομα στην Δυτική Αττική και στην Ζάκυνθο, εξαρθρώνοντας δυο κυκλώματα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Δύο συλλήψεις στη Δυτική Αττική

Στην πρώτη επιχείρηση, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 37 και 64 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες και διασταυρώσεις στοιχείων, που οδήγησαν στην πιστοποίηση της δράσης των δύο κατηγορουμένων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους κατασχέθηκαν:

18 κιλά και 378 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

1,1 γραμμάριο κοκαΐνης,

πιστόλι κρότου με γεμιστήρα,

δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα,

2.500 ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

δύο κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή και άλλα αδικήματα.

Τρεις συλλήψεις στη Ζάκυνθο

Σε δεύτερη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών συνελήφθησαν τρία άτομα δύο ημεδαποί ηλικίας 42 και 22 ετών και ένας 36χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Ζάκυνθο.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι τρεις δρούσαν από κοινού, ενώ κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

0,5 γραμμάριο κοκαΐνης,

10,5 γραμμάρια κάνναβης,

δύο ζυγαριές ακριβείας και

τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί κατά περίπτωση στο παρελθόν για σωματική βλάβη, απείθεια, αντίσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ σε βάρος ενός εξ αυτών είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Και στις δύο υποθέσεις οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, ενώ οι έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζονται.