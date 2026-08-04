Drone πάνω από τη στάχτη στη Φωκίδα

Εικόνες από drone αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στη Δωρίδα Φωκίδας.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της 1ης Αυγούστου σε δασική έκταση στο Σκάλωμα Φωκίδας και γρήγορα δημιούργησε μια μεγάλη καμένη ζώνη.

Από ψηλά, το τοπίο δείχνει τις συνέπειες της πυρκαγιάς. Μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από στάχτη, ενώ το μαύρο χρώμα κυριαρχεί σε πολλά σημεία.

Το drone καταγράφει καθαρά τα όρια ανάμεσα στις καμένες και τις ανέπαφες περιοχές. Σε ορισμένες εκτάσεις η βλάστηση διατηρήθηκε, δημιουργώντας έντονη αντίθεση με το καμένο περιβάλλον γύρω της.

Η πυρκαγιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που έδωσαν μάχη για τον περιορισμό της.

Μετά την κατάσβεση, οι εικόνες από αέρος αποτυπώνουν το δύσκολο έργο που ακολουθεί.

Η καταγραφή των ζημιών και η αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών αποτελούν τα επόμενα βήματα για τη Δωρίδα.

Πηγή βίντεο: nafpaktianews.gr