Παραβίασε το μπλόκο στο σημείο σύγκρουσης των ελικοπτέρων και συνελήφθη

Ο άνδρας φέρεται να προσέκρουσε στα συντρίμμια του πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Συνελήφθη για απείθεια και παραβίαση της φύλαξης της Αρχής

Λίγο μετά τις 17:30, ένας 49χρονος που κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο όπου βρίσκονται τα συντρίμμια του πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Bell, το οποίο κατέπεσε έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο ελικόπτερο πυρόσβεσης, αγνόησε το μπλόκο που είχαν στήσει οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συνέχισε την πορεία του και φέρεται να προσέκρουσε στα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του για απείθεια και παραβίαση της φύλαξης της Αρχής.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου.