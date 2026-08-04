Απεγκλωβισμός ζαρκαδιού από ανοικτή δεξαμενή νερού

Ένα ζαρκάδι απεγκλώβισε η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» από ανοικτή υδατοδεξαμενή κοντά στην Εράτυρα Τσοτυλίου, στην Π.Ε. Κοζάνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου, όταν μέλη της οργάνωσης βρίσκονταν σε εργασίες πεδίου στις Πρέσπες και ενημερώθηκαν για το παγιδευμένο ζώο.

Το ζαρκάδι είχε πέσει μέσα στη μεγάλη δεξαμενή και δεν μπορούσε να βγει. Τα κάθετα και ολισθηρά τοιχώματα δεν του επέτρεπαν να βρει σημείο διαφυγής, ενώ το ζώο έδειχνε εξαντλημένο και πιθανώς τραυματισμένο.

Η ομάδα της «Καλλιστώ» προσπάθησε επανειλημμένα να το προσεγγίσει. Με τη χρήση μιας πρόχειρης γέφυρας και ειδικής θηλιάς κατάφερε τελικά να το απομακρύνει με ασφάλεια από τη δεξαμενή.

Λίγο αργότερα, το ζαρκάδι επέστρεψε στο φυσικό του περιβάλλον.