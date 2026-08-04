Δυτική Αττική: 480.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε εννέα χρόνια

Περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχει χάσει η Δυτική Αττική από μεγάλες δασικές πυρκαγιές την περίοδο 2018-2026, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων στην περιοχή.

Η καταγραφή αφορά το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και βασίζεται σε στοιχεία της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Μέσα σε εννέα χρόνια, έξι μεγάλες πυρκαγιές άφησαν πίσω τους εκτεταμένες καμένες ζώνες. Οι εικόνες από τις δορυφορικές καταγραφές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής σε δασικές και φυσικές εκτάσεις της περιοχής.

Η τελευταία μεγάλη δοκιμασία ήρθε με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, που ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου 2026. Η πυρκαγιά παρέμενε ενεργή κατά την τελευταία ενημέρωση, ενώ η εκτιμώμενη έκταση των καμένων περιοχών αφορά τα δεδομένα έως το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026.

Η τελική εικόνα για το αποτύπωμα της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό αναμένεται μετά την πλήρη καταγραφή της καμένης έκτασης.

Ο χάρτης με τις περιμέτρους των πυρκαγιών δείχνει τη συσσώρευση των απωλειών στην περιοχή μέσα στα τελευταία χρόνια, με τις μεγάλες φωτιές να αφήνουν διαδοχικά σημάδια στο φυσικό τοπίο της Δυτικής Αττικής.