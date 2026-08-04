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Ο “γητευτής” των σπουργιτιών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/08/2026 11:09

Ο Τσόι βιάστηκε να μεγαλώσει, να πετάξει. Βρέθηκε στον δρόμο. Εκεί τον συνάντησε ο Λευτέρης. Μια διαφορετική φιλία γεννήθηκε. Αγάπη την είπαν κάποιοι, εμπιστοσύνη πρόσθεσαν άλλοι φίλοι. Ο Τσόι δείχνει να το απολαμβάνει. Ο Λευτέρης ακόμη περισσότερο.  Στην παραλία τον αποκαλούν ο “γητευτής” των σπουργιτιών.Σε αυτή την σχέση λέει δεν υπάρχουν σίδερα. Παρά μόνο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ακούστε την ιστορία

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