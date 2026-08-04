Ο “γητευτής” των σπουργιτιών
Ο Τσόι βιάστηκε να μεγαλώσει, να πετάξει. Βρέθηκε στον δρόμο. Εκεί τον συνάντησε ο Λευτέρης. Μια διαφορετική φιλία γεννήθηκε. Αγάπη την είπαν κάποιοι, εμπιστοσύνη πρόσθεσαν άλλοι φίλοι. Ο Τσόι δείχνει να το απολαμβάνει. Ο Λευτέρης ακόμη περισσότερο. Στην παραλία τον αποκαλούν ο “γητευτής” των σπουργιτιών.Σε αυτή την σχέση λέει δεν υπάρχουν σίδερα. Παρά μόνο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ακούστε την ιστορία…
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις