Ο Τσόι βιάστηκε να μεγαλώσει, να πετάξει. Βρέθηκε στον δρόμο. Εκεί τον συνάντησε ο Λευτέρης. Μια διαφορετική φιλία γεννήθηκε. Αγάπη την είπαν κάποιοι, εμπιστοσύνη πρόσθεσαν άλλοι φίλοι. Ο Τσόι δείχνει να το απολαμβάνει. Ο Λευτέρης ακόμη περισσότερο. Στην παραλία τον αποκαλούν ο “γητευτής” των σπουργιτιών.Σε αυτή την σχέση λέει δεν υπάρχουν σίδερα. Παρά μόνο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Ακούστε την ιστορία…