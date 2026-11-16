Θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης έπεσε μία 47χρονη, η οποία βρέθηκε ξαφνικά με 110 ψεύτικα προφίλ σε sites σεξουαλικού περιεχομένου και στα social media.

H 47χρονη, μιλά αποκλειστικά στην Super Κατερίνα και περιγράφει τον αντίκτυπο που έχει αυτό το συμβάν στην ψυχική της υγεία και την καθημερινότητα της.

Επίσης, αποκλειστικά μιλά και ο δικηγόρος της, ο ποινικολόγος Παναγιώτης Γαργαρέτας για την προσπάθεια τους να εντοπίσουν το προφίλ που ξεκίνησε τα ψεύτικα προφίλ.