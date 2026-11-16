Καστοριά: Τρίτη νεκρή αρκούδα σε τροχαίο

Μία ακόμη καφέ αρκούδα σκοτώθηκε σε τροχαίο στους Λαχανόκηπους Καστοριάς, ανεβάζοντας σε τρεις τα περιστατικά με νεκρές αρκούδες στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε λίγες ημέρες.

Το ζώο παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα το βράδυ, στις 7, και πέθανε ακαριαία.

Η αρκούδα ήταν αρσενική, ηλικίας περίπου τριών ετών και βάρους 60 έως 70 κιλών. Τα δύο προηγούμενα τροχαία με νεκρές αρκούδες είχαν καταγραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.

Η επέμβαση του Δασαρχείου Καστοριάς

Μετά το περιστατικό στους Λαχανόκηπους, στο σημείο μετέβησαν κλιμάκιο του Δασαρχείου Καστοριάς και μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργίας των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης.

Ιδιώτης κτηνίατρος διενήργησε νεκροψία στο ζώο, ενώ λήφθηκε γενετικό υλικό. Η διαδικασία αποσκοπεί στην ταυτοποίηση της αρκούδας και στην καταγραφή της.

Γιατί αυξάνονται οι μετακινήσεις των αρκούδων

Η «Καλλιστώ» επισημαίνει ότι η καφέ αρκούδα βρίσκεται αυτή την περίοδο σε τροφικό στρες, καθώς προετοιμάζεται για τον χειμέριο λήθαργο. Η αναζήτηση τροφής οδηγεί τα ζώα σε μεγαλύτερες μετακινήσεις, αυξάνοντας την πιθανότητα να διασχίσουν οδικούς άξονες και να εμπλακούν σε τροχαία ατυχήματα.

Η οργάνωση καλεί τους οδηγούς που κινούνται στη Δυτική Μακεδονία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, όταν η ορατότητα περιορίζεται και η δραστηριότητα της άγριας πανίδας εντείνεται.