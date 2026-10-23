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Βούλα Αττικής: 42χρονος είχε ολόκληρο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/10/2026 17:05
Βούλα Αττικής: 42χρονος είχε ολόκληρο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Χειροπέδες σε έναν 47χρονο πέρασαν οι αρχές το απόγευμα της Τετάρτης στην Βούλα Αττικής, ο οποίος φέρεται να καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης αλλά και να διακινούσε ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

δενδρύλλια κάνναβη βούλα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 47χρονος είχε δημιουργήσει μέσα στο σπίτι του πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Στην κατοχή του βρέθηκε επίσης ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης η οποία προερχόταν από την δική του καλλιέργεια.

δενδρύλλια κάνναβη βούλα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 47χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 210 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • 5 δενδρύλλια κάνναβης
  • συσκευή κινητής τηλεφωνίας 
  • πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου καλλιέργειας κάνναβης [λάμπες, σύστημα εξαερισμού, ανεμιστήρας, λιπάσματα, γλάστρες κ.α.]

Σημειώνεται πως ο άνδρας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για άλλα αδικήματα και ήταν γνώριμος των αρχών. Ο 47χρονος πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα.

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