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Άγιος Νικόλαος: Νεκρή γερακίνα από ηλεκτροπληξία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/10/2026 16:21
Άγιος Νικόλαος: Νεκρή γερακίνα από ηλεκτροπληξία
INTIME

Μια νεκρή γερακίνα βρέθηκε χθες στο Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι.

Για το περιστατικό είχε προηγηθεί ενημέρωση από πολίτη, ο οποίος εντόπισε αρχικά το νεκρό ζώο. Στο ΒΙΟΠΑ μετέβησαν ο Γιώργος και η Νέση, που βρήκαν τη γερακίνα.

Γερακίνα Κρήτη Πουλί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-NEAKRITI

Έρευνα στο ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου

Ο πολίτης που ειδοποίησε για το εύρημα είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο θάνατος του πουλιού ενδεχομένως να σχετιζόταν με δηλητηριασμένο δόλωμα. Η αναφορά αυτή οδήγησε σε έρευνα στην περιοχή όπου βρέθηκε η γερακίνα.

Κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν ενδείξεις που να στηρίζουν την υπόνοια δηλητηρίασης. Η Νέση δεν επέμεινε στο εύρημα, ενώ η θέση στην οποία εντοπίστηκε το νεκρό αρπακτικό δεν παρέπεμπε σε θάνατο από δηλητήριο.

Πιθανή αιτία θανάτου η ηλεκτροπληξία

Με βάση τα στοιχεία που διαπιστώθηκαν στο σημείο, η ηλεκτροπληξία αναφέρεται ως η πιθανή αιτία θανάτου της γερακίνας. Δεν αναφέρονται περαιτέρω ευρήματα από την έρευνα στο Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου.

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