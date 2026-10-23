Άγιος Νικόλαος: Νεκρή γερακίνα από ηλεκτροπληξία

Μια νεκρή γερακίνα βρέθηκε χθες στο Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι.

Για το περιστατικό είχε προηγηθεί ενημέρωση από πολίτη, ο οποίος εντόπισε αρχικά το νεκρό ζώο. Στο ΒΙΟΠΑ μετέβησαν ο Γιώργος και η Νέση, που βρήκαν τη γερακίνα.

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Έρευνα στο ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου

Ο πολίτης που ειδοποίησε για το εύρημα είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι ο θάνατος του πουλιού ενδεχομένως να σχετιζόταν με δηλητηριασμένο δόλωμα. Η αναφορά αυτή οδήγησε σε έρευνα στην περιοχή όπου βρέθηκε η γερακίνα.

Κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν ενδείξεις που να στηρίζουν την υπόνοια δηλητηρίασης. Η Νέση δεν επέμεινε στο εύρημα, ενώ η θέση στην οποία εντοπίστηκε το νεκρό αρπακτικό δεν παρέπεμπε σε θάνατο από δηλητήριο.

Πιθανή αιτία θανάτου η ηλεκτροπληξία

Με βάση τα στοιχεία που διαπιστώθηκαν στο σημείο, η ηλεκτροπληξία αναφέρεται ως η πιθανή αιτία θανάτου της γερακίνας. Δεν αναφέρονται περαιτέρω ευρήματα από την έρευνα στο Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου.