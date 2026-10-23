Βίντεο: Η συνταγή… της φοροδιαφυγής 

Στη δημοσιότητα δίνει η Αστυνομία, βίντεο στο οποίο καταγράφεται και επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο δεν εκδιδόταν φορολογική απόδειξη από την αλυσίδα εστίασης που είχε αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό φοροδιαφυγής.

Οι κατηγορούμενοι «πείραζαν» το σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης των αποδείξεων μέσω του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συγκεκριμένα, η οργάνωση είχε στην κατοχή της ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου υπήρχε η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδιδουν την απόδειξη. Έστω ότι στο κεντρικό σύστημα παραγγελειοληψίας έφτανε μία παραγγελία. Ο υπάλληλος αρμόδιος για την ολοκλήρωσή της είχε την δυνατότητα να εκδόσει απόδειξη για πληρωμή είτε με μετρητά είτε με κάρτα, ενώ υπήρχε και η επιλογή να ακυρωθεί η παραγγελία.

Όμως αυτή η επιλογή δεν εμφανιζόταν για όλες τις παραγγελίες. Για άποιες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου εμφανιζόταν πρόσθετη επιλογή «κέρασμα απόδειξη» κατά την οποία δεν εκδιδόταν απόδειξη.

Ταυτόχρονα, οι “αόρατες” παραγγελίες, για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη, εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα και να υπολογίζουν εκείνα που αποκρύπτονται από τις φορολογικές αρχές.

Τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά κάτω από άκρα μυστικότητα και μέτρα ασφαλείας υπό τις υποδείξεις των αρχηγικών μελών της οργάνωσης.

Τα μέλη της οργάνωσης συναντιούνταν ανά διαστήματα περίπου ενός μήνα σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου. Εκεί η οργάνωση παρακολουθούσε την οικονομική πορεία του δικτύου.

Ο αρχηγός της οργάνωσης ήταν ιδιοκτήτης κατά 0,01% της Ελληνικής εταιρείας. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό. Όμως στην πραγματικότητα ιδιοκτήτες της ήταν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της οργάνωσης.

Οι ρόλοι των μελών

Το κάθε μέλος της οργάνωσης είχε τον δικό του ρόλο στην παράνομη δράση:

68χρονος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας franchise των καταστημάτων, αρχηγός της οργάνωσης, είχε τη διαχείριση και ευθύνη της εταιρείας και διαμόρφωσε τη δομή της οργάνωσης.

51χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας που εδρεύει στο εξωτερικό και στο οποίο ανήκει η εταιρεία του 68χρονου, ήταν υπαρχηγός της οργάνωσης, αποτελώντας τον βασικό επιχειρησιακό διαχειριστή της οργάνωσης, με ρόλο οικονομικού διευθυντή.

57χρονος, διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας, αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ των αρχηγικών μελών και των καταστημάτων, με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας, καθώς και χρήσης της παράνομης λειτουργίας του μηχανισμού. Παράλληλα, διαχειριζόταν τυχόν καταγγελίες πελατών, μετέφερε τις οδηγίες των αρχηγικών μελών στους υπευθύνους των καταστημάτων, διαχειριζόταν οικονομικά και λειτουργικά ζητήματα ενώ παρείχε προειδοποιήσεις για επικείμενους ελέγχους.

51χρονος, διευθυντής μηχανογράφησης και διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος παραγγελιοληψίας, ήταν υπεύθυνος για τις τεχνικές λειτουργίες του μηχανισμού,

37χρονος, εργαζόμενος στο λογιστήριο της εταιρείας αλλά και διαχειριστής καταστήματος, είχε αναλάβει την καταγραφή, παρακολούθηση, κατανομή, είσπραξη και διακίνηση των παράνομων εσόδων,

47χρονος, είχε ρόλο στην οικονομική παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή του παράνομου μηχανισμού,

40χρονος, διαχειριστής δύο καταστημάτων της εταιρείας, είχε ρόλο στην παράνομη λειτουργία του μηχανισμού,

43χρονος, διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής καταστημάτων σε περιοχές της Ελλάδας, ενώ διέθετε πλήρη γνώση της λειτουργίας του παράνομου μηχανισμού.

44χρονος, με ρόλο επιθεωρητή καταστημάτων, επικοινωνούσε με τα αρχηγικά μέλη, μετέφερε οδηγίες και συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Η λεία της οργάνωσης

Από την έρευνα της αστυνομίας στα σπίτια, στα γραφεία και τα καταστήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.288.732,60 ευρώ

52 κεντρικές μονάδες Η/Υ

φορολογικός μηχανισμός

6 πολυτελή Ι.Χ. οχήματα και 3 μοτοσυκλέτες

92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα

πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usbstick, tablet, laptop και σκληρών δίσκων

Ζημία στο Δημόσιο

Η οικονομική ζημία που υπέστη το ελληνικό δημόσιο από την παράνομη οικονομική δραστηριότητα της οργάνωσης ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ ενώ ο τζίρος της ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως τέλος στην δράση της οργάνωσης της αλυσίδας εστίασης μπήκε χτες, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε καταστήματα, σπίτια και γραφεία των εμπλεκόμενων σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Συνολικά έχουν συληφθή 23 άτομα, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος. Η έρευνα της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία. Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας και τελικά αποκαλύφθηκε η παράνομη δράση της οργάνωσης.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα. Ακόμη έχουν ταυτοποιηθεί 109 άτομα.