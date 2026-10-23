Ηράκλειο: Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σαββατοκύριακο

Προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης θα τεθούν σε ισχύ στο Ηράκλειο και σε περιοχές των Δήμων Χερσονήσου και Μινώα Πεδιάδος για τη διεξαγωγή του 47ου Ράλλυ Κρήτης.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ηράκλειο το Σάββατο

Για αύριο, μεταξύ 18:00 και 22:00, προβλέπεται διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ικάρου, από τη διασταύρωσή της με τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως έως τη συμβολή της με την οδό Εφέσου.

Στο τμήμα της λεωφόρου Ικάρου από την οδό Εφέσου έως την οδό Ανεμογιάννη, στην πλατεία Ελευθερίας, θα απαγορευθούν τόσο η κυκλοφορία όσο και η στάθμευση και στα δύο ρεύματα.

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν ακόμη τη λεωφόρο Δημοκρατίας, από την οδό Ιερωνυμάκη έως την οδό Πεδιάδος, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την πλατεία Ελευθερίας. Κλειστή θα είναι για τα οχήματα και η οδός Ιερωνυμάκη, από τη διασταύρωσή της με τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως έως τη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Οι εκτροπές των οχημάτων γύρω από την πλατεία Ελευθερίας

Η Τροχαία θα εκτρέπει υποχρεωτικά τα οχήματα που κινούνται στην οδό Εφέσου προς τη λεωφόρο Ικάρου, αριστερά στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, όταν φτάνουν στη συμβολή με τη λεωφόρο Ικάρου.

Όσοι κινούνται από την οδό Τίτου Γεωργιάδη προς τη λεωφόρο Ικάρου θα στρέφονται υποχρεωτικά δεξιά προς τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως.

Τα οχήματα που έρχονται από την οδό Βίγλας με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας θα οδηγούνται υποχρεωτικά δεξιά στην οδό Ιερωνυμάκη.

Παράλληλα, η κυκλοφορία από τη λεωφόρο Δημοκρατίας και την οδό Χαρίλαου Τρικούπη προς το κέντρο του Ηρακλείου θα εκτρέπεται δεξιά προς τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως.

Για τα οχήματα που κινούνται στην οδό Αναλήψεως προς την πλατεία Ελευθερίας προβλέπονται δύο εναλλακτικές: δεξιά προς τις οδούς Ανθεμίου και Τίτου Γεωργιάδη ή αριστερά προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας και στη συνέχεια αριστερά προς την Ιερωνυμάκη.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Χερσόνησο και Μινώα Πεδιάδος την Κυριακή

Την Κυριακή, από τις 08:00 έως τις 18:00, θα απαγορευθούν η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου στους Δήμους Χερσονήσου και Μινώα Πεδιάδος.

Οι απαγορεύσεις αφορούν την επαρχιακή οδό Ποταμιών – Αβδού και την επαρχιακή οδό Ποταμιών – Ασκών – Λύττου. Η ρύθμιση ξεκινά από τη συμβολή της τελευταίας με την επαρχιακή οδό Ποταμιών – Αβδού και φτάνει έως το τέλος της διαδρομής, 100 μέτρα πριν από την είσοδο του οικισμού Ασκών.

Κλειστή θα είναι επίσης η επαρχιακή οδός Αγίων Παρασκιών – Κασταμονίτσας, από την κοινότητα Αποστόλων έως την κοινότητα Αγίων Παρασκιών. Στους περιορισμούς περιλαμβάνονται και οι δύο τοπικές οδοί που συνδέουν την κοινότητα Αστρακών με τη συγκεκριμένη επαρχιακή οδό.

Οδηγίες προς τους οδηγούς για το 47ο Ράλλυ Κρήτης

Η Αστυνομία αναφέρει ότι η κυκλοφορία στα σημεία των απαγορεύσεων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων τοπικών οδών. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τις παραπάνω περιοχές τις ώρες διεξαγωγής της διοργάνωσης, να απομακρύνουν εγκαίρως τα σταθμευμένα οχήματά τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων.