Αμπελόκηποι: Συνελήφθη 33χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 33χρονου για διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Στο σπίτι του εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα διαφορετικών ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων ροζ κοκαΐνη, MDMA, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και κεταμίνη. Το οικονομικό όφελος από τη φερόμενη δραστηριότητά του υπολογίζεται σε περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του

Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο των δράσεων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που διακινούν ναρκωτικές ουσίες.

Οι αστυνομικοί είχαν συλλέξει πληροφορίες για τη δράση του 33χρονου, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο το σπίτι του στους Αμπελόκηπους. Έπειτα από έρευνα, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και, σύμφωνα με την αστυνομία, επιβεβαίωσαν τη δράση του.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του και στην κατοχή του κατασχέθηκαν συνολικά:

45 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης

67 γραμμάρια MDMA

116 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

12 γραμμάρια κοκαΐνης

30 γραμμάρια κεταμίνης

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Πέντε φαρμακευτικά δισκία

30 αμπούλες αναβολικών ουσιών

Πλήθος νάιλον συσκευασιών

Οι κωδικοποιημένοι όροι και το αρχείο με τις οφειλές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 33χρονος χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους κατά τις αγοραπωλησίες, προκειμένου να αναφέρεται στις διάφορες ναρκωτικές ουσίες. Παράλληλα, φέρεται να τηρούσε αρχείο στο οποίο κατέγραφε τιμοκατάλογο και οφειλές των αγοραστών.

Ο 33χρονος συνελήφθη με κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και του κώδικα αντιντόπινγκ. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή Βίντεο: YouTube – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ