Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών που ενεργούσε σε σχολεία

Δέκα Έλληνες συνελήφθησαν σε αστυνομική επιχείρηση σε Καρπενήσι, Λαμία και Λιβαδειά, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες ακόμη και σε σχολικούς χώρους.

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνεται ένας ανήλικος, ενώ τρεις ακόμη φερόμενοι ως μέλη της ομάδας έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Η έρευνα έδειξε, κατά την Αστυνομία, ότι η ομάδα είχε αναπτύξει δίκτυο διακίνησης σε Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Βοιωτία τουλάχιστον από τις αρχές του 2026. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται πρόσωπα που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Η επιχείρηση έγινε χθες, ύστερα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, με τη συνεργασία του αντίστοιχου Τμήματος της Λιβαδειάς. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν παράλληλες ενέργειες στις περιοχές των τριών νομών.

Δίκτυο με ιεραρχία και ρόλους

Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να λειτουργούσαν ως οργανωμένη ομάδα με διακριτή ιεραρχία και επιμερισμένους ρόλους. Η δραστηριότητα που τους αποδίδεται είχε σταθερό χαρακτήρα και αφορούσε τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Οι αστυνομικές αρχές ενέταξαν στη δικογραφία ακόμη 34 άτομα, καθώς από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι φέρονται να είχαν προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από μέλη της οργάνωσης.

Τι κατασχέθηκε σε Καρπενήσι, Λαμία και Λιβαδειά

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες κατηγορουμένων και στις κατοχές των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 78,98 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρεις φορητές ζυγαριές, τέσσερις τρίφτες και δύο σακουλάκια με υπολείμματα κάνναβης.

Εντοπίστηκαν ακόμη 27,80 γραμμάρια σπόρων κάνναβης, τέσσερις δίσκοι σποράς, έντεκα κάψουλες άγνωστης ουσίας και ένα ναρκωτικό φαρμακευτικό δισκίο, για το οποίο δεν υπήρχε ιατρική συνταγή.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ένα μαχαίρι, ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και 29 κροτίδες. Οι αρχές κατέσχεσαν επίσης έξι φορητούς υπολογιστές, δύο πλακέτες ηλεκτρονικού υπολογιστή, 16 κινητά τηλέφωνα και οκτώ κάρτες SIM.

Βρέθηκαν ακόμη 1.100 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, νάιλον συσκευασίες, χειρόγραφες σημειώσεις και ψεύτικα χαρτονομίσματα.

Οι αρχές κατέσχεσαν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, δύο ποδήλατα και ένα ηλεκτρικό σκούτερ, τα οποία, κατά την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δραστηριότητας.

Η δικογραφία και η συνέχεια της έρευνας

Η έρευνα συνέδεσε τέσσερις από τους κατηγορούμενους, κατά περίπτωση, με υποθέσεις κλοπής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Οι δέκα συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Την προανάκριση χειρίστηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των τριών ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη της οργάνωσης και παραμένουν αναζητούμενα.