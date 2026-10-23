Κοκαΐνη και κάνναβη σε ταχυδρομικό δέμα στα Τρίκαλα

Στη σύλληψη ενός 29χρονου στα Τρίκαλα προχώρησαν οι αστυνομικοί για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το απόγευμα της 21ης Οκτωβρίου, ενώ είχε στην κατοχή του δέμα με 50 γραμμάρια κοκαΐνης, 300 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 340 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 350 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρίφτες, ένα αυτοκίνητο και ένα κινητό τηλέφωνο.

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Πώς εντοπίστηκε το δέμα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 29χρονος είχε οργανώσει την αποστολή ταχυδρομικού δέματος, με σημείο παραλαβής θυρίδα εταιρείας μεταφοράς ταχυδρομικών δεμάτων στα Τρίκαλα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το δέμα και διαπίστωσαν ότι περιείχε συσκευασίες με κοκαΐνη μικτού βάρους 50 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη, γνωστή ως «σοκολάτα», μικτού βάρους 300 γραμμαρίων, καθώς και 340 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η επιχείρηση και η σύλληψη

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων. Ο 29χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της 21ης Οκτωβρίου σε επαρχιακή οδό, έχοντας παραλάβει νωρίτερα το δέμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπός του ήταν η περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα και στο σπίτι του. Εκεί βρήκαν και κατέσχεσαν επιπλέον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 10 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο 29χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.