Βούλα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Καραμανλή

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Καραμανλή, στη Βούλα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες, λίγες στιγμές αφότου ο οδηγός του το είχε ακινητοποιήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός αντιλήφθηκε μια ασυνήθιστη μυρωδιά από το όχημα ενώ οδηγούσε. Άναψε τα αλάρμ, έκανε δεξιά και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Μόλις βγήκε, το αυτοκίνητο λαμπάδιασε.

Ο οδηγός πρόλαβε να απομακρυνθεί με ασφάλεια, παίρνοντας μαζί του το κινητό, το πορτοφόλι και τα προσωπικά του αντικείμενα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής, που έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά. Στο βίντεο από το σημείο καταγράφεται η προσπάθεια κατάσβεσης, με πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το φλεγόμενο όχημα.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: Το Forum των 3Β