Κάτω Βασιλική: Αυτοκίνητο κύλησε στη θάλασσα
Ανασύρθηκε με τη βοήθεια κατοίκων και γερανού
Στη θάλασσα κατέληξε ένα αυτοκίνητο στην Κάτω Βασιλική, αφού διέσχισε κάθετα τον δρόμο, χωρίς να βρίσκεται κανείς μέσα στο όχημα.
Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του δεν προκλήθηκε τραυματισμός ή άλλο ατύχημα στον δρόμο. Κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν και, με τη συνδρομή γερανού, το αυτοκίνητο ανασύρθηκε άμεσα από το νερό.
Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε το Λιμενικό, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα άρχισε να κυλά και κατέληξε στη θάλασσα.
Πηγή: nafpaktianews.gr
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