Θεσσαλονίκη: 9 συλλήψεις σε αστυνομικές δράσεις

Εννέα άτομα συνελήφθησαν αυτόφωρα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ειδικών αστυνομικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, από αστυνομικούς υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Ληστεία σε ηλικιωμένη με μαχαίρι

Δύο άτομα, ένας 63χρονος άνδρας και μία 46χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν για ληστεία στον Δενδροπόταμο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, χτες τα ξημερώματα προσέγγισαν ηλικιωμένη που περπατούσε στην περιοχή και, με χρήση σωματικής βίας και απειλή μαχαιριού, της άρπαξαν χρυσή αλυσίδα και σταυρό.

Στον Δενδροπόταμο συνελήφθη ακόμη μία 76χρονη, η οποία κατηγορείται για κλοπή τσάντας από 46χρονη γυναίκα.

Κάνναβη, καταδίωξη και τρία κινητά

Πέντε άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ανάμεσά τους ήταν δύο νεαροί, οι οποίοι το απόγευμα της 13ης Σεπτεμβρίου κινούνταν με μοτοσικλέτα στον Εύοσμο και επιχείρησαν να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν. Στην κατοχή τους εντοπίστηκε κάνναβη συνολικού βάρους 101,5 γραμμαρίων, ενώ κατασχέθηκαν και τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Από τους υπόλοιπους συλληφθέντες, δύο δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Συνελήφθη και 22χρονη με καταδικαστική απόφαση

Στο πλαίσιο των ίδιων αστυνομικών δράσεων συνελήφθη και μία 22χρονη, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης. Η απόφαση προβλέπει ποινή κάθειρξης 12 ετών για κλοπή και υπόθαλψη εγκληματία.

Οι εννέα συλληφθέντες, μαζί με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.