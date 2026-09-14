Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για ηχορύπανση σε καταστήματα

Έξι άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για ηχορύπανση, έπειτα από ελέγχους της Αστυνομίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις βραδινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου έως τις πρωινές ώρες της 13ης Σεπτεμβρίου 2026, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν παραβάσεις στη στάθμη της μουσικής.

Οι έλεγχοι της Αστυνομίας

Οι έλεγχοι έγιναν από αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των μέτρων για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η τήρηση των ορίων της ηχοστάθμης, με στόχο την προστασία των πολιτών από την ηχορύπανση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Μουσική πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, αστυνομικοί από τα Αστυνομικά Τμήματα Λευκού Πύργου και Θερμαϊκού προχώρησαν συνολικά σε έξι συλλήψεις.

Οι συλληφθέντες ήταν προσωρινά υπεύθυνοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως διαπιστώθηκε, στα συγκεκριμένα καταστήματα έπαιζε μουσική από μηχανήματα παραγωγής ήχου, με την ηχοστάθμη να ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο.

Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την ηχορύπανση θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.