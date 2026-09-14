Νίκαια: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της εξοδίου ακολουθίας του Γεωργίου Μαζωνάκη

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών – Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή σήμερα, στη Νίκαια, λόγω της τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του Γεωργίου Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας και της ταφής του που θα ακολουθήσει στο Γ΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. έχει λάβει αυξημένα μέτρα, καθώς αναμένεται η προσέλευση μεγάλου αριθμού πολιτών στην περιοχή. Στόχος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και η όσο το δυνατόν ομαλότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Απαγόρευση διέλευσης γύρω από τον Ιερό Ναό

Ήδη από τις βραδινές ώρες χτες, έχουν διατεθεί αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Οι δυνάμεις της Τροχαίας προχωρούν στην απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων περιμετρικά του Ιερού Ναού, μέτρο που θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Παράλληλα, από τις 10:00 το πρωί σήμερα πραγματοποιείται μερικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Ο αποκλεισμός αφορά το τμήμα της οδού από τη Λεωφόρο Πέτρου Ράλλη έως τη Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.