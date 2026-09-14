Αττική: 38.098 αλκοτέστ σε μία εβδομάδα

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο – 24 συλλήψεις, 7.874 παραβάσεις και 936 ακινητοποιημένα οχήματα

Σε ειδική τροχονομική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η δράση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Σεπτεμβρίου 2026,

Πάνω από 38.000 έλεγχοι αλκοολομέτρησης

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 38.098 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, ενώ βεβαιώθηκαν 205 παραβάσεις. Παράλληλα, 5 οδηγοί συνελήφθησαν καθώς εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.

Χιλιάδες παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής

Πέρα από τους ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους. Συνολικά βεβαιώθηκαν 7.669 παραβάσεις, μεταξύ άλλων για:

υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,

μη χρήση προστατευτικού κράνους,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών,

στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

καθώς και άλλες παραβάσεις της νομοθεσίας περί οδικής κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά 24 οδηγοί. 936 οχήματα ακινητοποιήθηκαν

Οι τροχονομικοί έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση 936 οχημάτων, από τα οποία 130 μεταφέρθηκαν με γερανό.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 983 άδειες ικανότητας οδήγησης και 302 άδειες κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον εντοπισμό οδηγών που εξακολουθούσαν να οδηγούν, παρά το γεγονός ότι τους είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω προηγούμενων παραβάσεων.

Συνολικά εντοπίστηκαν 10 οδηγοί οι οποίοι οδηγούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς αυτή τους είχε αφαιρεθεί για προγενέστερες παραβάσεις.