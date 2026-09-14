Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι σε 57 ανηλίκους και 7 καταστήματα

Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών πραγματοποιήθηκε χθες, σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων έλεγξαν συνολικά 57 ανηλίκους και 7 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στο επίκεντρο οι ανήλικοι

Η δράση σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, συνδράμοντας το έργο της Υποδιεύθυνσης, αστυνομικοί από τις Διευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στόχος η χαρτογράφηση της παραβατικότητας

Βασικός στόχος ήταν να συγκεντρωθούν στοιχεία και να αποτυπωθεί η κίνηση ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί επιδίωξαν να αποτρέψουν την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από ανηλίκους.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα διερευνηθούν, ώστε να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου καταγράφεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Θα συνεχιστούν οι αστυνομικές δράσεις

Οι ειδικές επιχειρησιακές εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής εγκληματικότητας.