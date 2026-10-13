Βοτανικός: Συνελήφθησαν 17χρονος και 37χρονος για απόρριψη μπαζών

Βίντεο ντοκουμέντο – Προσπάθησαν να διαφύγουν από αστυνομικούς μετά την παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 17 και 37 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων στον Βοτανικό, για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν να κινούνται με όχημα σε οικόπεδο στην περιοχή του Βοτανικού, όπου φέρονται να είχαν απορρίψει μπάζα.

Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη, κατα την διάρκεια της οποίας ο 37χρονος οδηγός φέρεται να παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP, να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς και να κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Την ίδια στιγμή, ο 17χρονος παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της καταδίωξης στην καρότσα του οχήματος, εκτεθειμένος σε άμεσο κίνδυνο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να οδηγήσουν τους δύο συλληφθέντες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Κολωνού. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ στον 37χρονο οδηγό επιβλήθηκε επιπλέον διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.340 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, απείθεια, έκθεση και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε.