25χρονος προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο

Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην Εγνατία Οδό, τα ξημερώματα, όταν διαπίστωσαν ότι μετέφερε παράνομα τέσσερις αλλοδαπούς χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα.

Ανάμεσά τους ήταν και ένας ανήλικος που συνοδευόταν. Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα, αλλά το όχημά του ακινητοποιήθηκε στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη.

Τα ευρήματα και οι κατηγορίες

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου.

Οι κατηγορίες αφορούν παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

Στον εισαγγελέα ο 25χρονος

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.