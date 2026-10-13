Ραγδαία επιδείνωση του καιρού-112 σε Εύβοια και Σποράδες

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα και αύριο.

Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ.

Μήνυμα 112 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Στις 15:45 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα απο το 112, για περιορισμό μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, από σήμερα έως αύριο Τετάρτη το απόγευμα, προς όσους βρίσκονται σε: Εύβοια, Σκύρο και σε άλλα νησιά των Σποράδων.