Ραγδαία επιδείνωση του καιρού-112 σε Εύβοια και Σποράδες
Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα και αύριο.
Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από σήμερα το βράδυ.
Μήνυμα 112 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Στις 15:45 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα απο το 112, για περιορισμό μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες, από σήμερα έως αύριο Τετάρτη το απόγευμα, προς όσους βρίσκονται σε: Εύβοια, Σκύρο και σε άλλα νησιά των Σποράδων.
Ποιές περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code
- Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
- Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων
- Η Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Η Περιφέρεια Αττικής
- Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Η Περιφέρεια Κρήτης
- Οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας,
- Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Η Περιφέρεια Πελοποννήσου
Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.
Πηγή βίντεο: Facebook Meteo24news
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