Ανακοινώθηκαν οι μετεγγραφές φοιτητών

Βγήκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών και των μετακινήσεων των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Οι φοιτητές μπορούν να δούν τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών και μετακινήσεων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού transfer.it.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλλαν την αίτησή τους.

Από σήμερα οι ενστάσεις

Από σήμερα μπορούν όσοι επιθυμούν να υποβάλουν ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας μέσω της ίδια ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή από σήμερα και για 30 ημέρες.